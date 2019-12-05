كيف تستفيد الصناعة المصرية من مبادرة الـ100 مليار جنيه؟

قال رئيس المجلس التصديري للمنسوجات في مصر مجدي طلبة، إن مبادرة الـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها تأخرت نحو 8 إلى 9 سنوات، خاصة في قطاع الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار إلى أن المبادرة تخدم آلاف المصانع التي أغلقت أبوابها، ما يتطلب جدية من القطاع المصرفي في العامل مع المبادرة، من حيث تسهيل آلية التعامل والتنفيذ.

وأوضح أن صادرات مصر حاليا 25 مليار، ومكانة مصر ودورها يؤهلها لأن تكون 200 مليار.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال الأربعاء، إنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء للصحافيين أن التمويل سيُقدم بفائدة 10%، وبصورة متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.

كما أعلن عن برنامج لتمويل وحدات إسكان للأسر متوسطة الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للمطورين العقاريين والتي تتيح التمويل للعملاء من متوسطي الدخل بعائد مميز 10%.

وأوضح أن المبادرة الثانية لتمويل المصانع المغلقة حتى تستعيد الإنتاج يستفيد منها 5184 مصنعا وإعفاؤها من فوائد متراكمة تبلغ قيمتها 31 مليار حنيه.

وكان طارق عامر قد أكد أن هناك تعاونا تاما مع رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً غير عادية، ونحن كبنك مركزي نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.