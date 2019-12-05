لايتهايزر: ترمب يوقع اتفاقات تجارية مع اليابان الأسبوع القادم

أشاد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر بموافقة الهيئة التشريعية في اليابان على اتفاقات تجارية محدودة مع الولايات المتحدة، وقال إن من المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترمب إعلانا للتنفيذ الأسبوع القادم.

والاتفاقات التي تحسن فتح أسواق اليابان أمام منتجات زراعية أميركية مثل لحوم الأبقار ولحم الخنزير بينما تخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات صناعية يابانية لا تتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.

وقال لايتهايزر "أُشيد بتحرك اليابان السريع للموافقة على هذه الاتفاقيات التجارية المهمة بين البلدين وهما أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم. نتوقع أن يوقع الرئيس إعلان التنفيذ للولايات المتحدة الأسبوع القادم". وأضاف لايتهايزر أن الاتفاقات ستعود بالفائدة على المزارعين ومربي الماشية الأميركيين ومقدمي الخدمات الرقمية.

وقال الممثل التجاري الأميركي إن البلدين يستعدان لبدء سريان اتفاقية التجارة واتفاقية التجارة الرقمية بين الولايات المتحدة واليابان في أول يناير 2020.

ولا تشمل الاتفاقية تجارة السيارات، وهي أكبر مصدر للعجز الأميركي في تجارة السلع مع اليابان البالغ 67 مليار دولار. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس لرويترز يوم الثلاثاء، إن ترمب لم يستبعد فرض رسوم جمركية على واردات السيارات بما في ذلك الواردات من اليابان، على الرغم من انقضاء فترة مراجعة الشهر الماضي.

وقال لايتهايزر إن الولايات المتحدة واليابان "ستبدآن مشاورات أوائل العام القادم من أجل الدخول في مزيد من المفاوضات حول اتفاقية أوسع للتجارة".