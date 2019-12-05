"العمل" للعربية: توظيف 6 آلاف سعودي ينقل 12 ألف منشأة للنطاق الأخضر

قال وكيل مساعد سياسات العمل في وزارة العمل السعودية وليد الكلش، إن المنشآت التي تم نقلها من النطاق الأصفر إلى الأحمر يصل عددها إلى 12 ألف منشأة.

وأضاف الكلش في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن هذه المنشآت بحاجة لتوظيف 6 آلاف سعودي حتى تعود إلى النطاق الآمن من جديد.

وأوضح أن عدد هذه المنشآت يشمل أقل من 1% من المنشآت الموجودة في السعودية والبالغ عددها 1.563 مليون منشأة.

وقال "هذه المنشآت ملزمة بهذا العدد من التوظيف لتتجنب وجودها في النطاق الأحمر".

ولفت إلى أن هذه المنشآت موجودة في كل القطاعات، وأنه لا قطاعات مستثناة من هذا الإجراء.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر أمس الأول، قرارا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

وجاء في حيثيات القرار ما نصه "نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 6 / 14".

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق إلى الانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

والنطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدماتها على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر فأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.