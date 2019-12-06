بادرة "إيجابية" من بكين بإلغاء بعض الرسوم..وترمب متفائل

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، نقلا عن قرار صادر عن مجلس الوزراء، إن الصين ستُعفي بعض واردات فول الصويا ولحم الخنزير القادمة من الولايات المتحدة من رسوم جمركية.

وأوضحت الوزارة أن إعفاءات الرسوم التي تُطبق تستند إلى طلبات تقدمها شركات منفردة لفول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة. ولم يحدد البيان الكميات الدقيقة للمنتجات المستوردة التي ستطبق عليها الإعفاءات ذات الصلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار، الخميس، إلى أن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدما في اجتماعات ومناقشات تعقد بين البلدين في الوقت الحالي.

موضوع يهمك قالت مصادر لوكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الاتفاق على حجم التعريفات الجمركية التي سيتم إلغاؤها في... بلومبرغ: أميركا والصين تقتربان من الصفقة التجارية اقتصاد

وقال ترمب للصحافيين دون أن يذكر تفاصيل "شيء ما قد يحدث فيما يتعلق بالرسوم الجمركية في الخامس العشر من ديسمبر/كانون الأول، لكننا لا نناقش ذلك حتى الآن والمحادثات تسير على ما يرام".

وجاءت تعليقاته بعد أن كرر مسؤولون صينيون موقفهم بأنه يجب إلغاء بعض الرسوم الجمركية من أجل إبرام اتفاق المرحلة الأولى.

وإتمام اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم كان من المتوقع في البداية أن يحدث في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل موعد سريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية قيمتها حوالي 156 مليار دولار في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وسئل ترمب عما إذا كان سيسمح بسريان تلك الرسوم فقال "فلننتظر لنرى لكن في الوقت الحالي نحن نسير قدما. نحن لا نناقش ذلك، لكننا نجري مناقشات مهمة جدا".

ويعمل البلدان للوصول إلى اتفاق للمرحلة الأولى من نزاعاتهما التجارية وإنهاء حرب تجارية مضى عليها 17 شهرا ألحقت ضررا بالنمو العالمي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن نائبي رئيسي وفدي البلدين في محادثات التجارة أجريا اتصالا هاتفيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و"يعملان بنشاط" باتجاه اتفاق.

وأضاف أن المحادثات تمضي في المسار لكن الولايات المتحدة غير ملزمة بأي موعد نهائي "مصطنع".