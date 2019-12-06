جونسون يجزم: سنبرم اتفاقا مع "الأوروبي" بعد بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن احتمال عدم الوصول إلى اتفاق للتجارة بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020 "لن يحدث".



وتعهد جونسون بأن تغادر بريطانيا الاتحاد المؤلف من 28 دولة بنهاية يناير كانون الثاني وعدم تمديد فترة انتقال بعد الانسحاب من المنتظر أن تنتهي في ديسمبر كانون الأول 2020، وهو شيء يقول منتقدون إنه لا يترك وقتا كافيا للوصول إلى اتفاق جديد للتجارة بين الجانبين.

موضوع يهمك كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 6 من الـ8 إرهابيين، الذين تم سجنهم مع الإرهابي عثمان خان، منفذ هجوم جسر لندن، كان قد... خلية منفذ هجوم جسر لندن خططت لاغتيال بوريس جونسون العرب و العالم



وقال جونسون أثناء زيارة الى مصنع في وسط إنجلترا "من مصلحتهم (الاتحاد الأوروبي) إبرام اتفاق معنا، وأنا ليس لدي أدنى شك في أنهم سيفعلون هذا".



وسئل عما إذا كان متأكدا من الوصول إلى اتفاق للتجارة، فأجاب قائلا "الاحتمال الذي تلمحون إليه هو ببساطة لن يحدث".

الإسترليني عند أعلى مستوى في عامين ونصف

وكان سجل الجنيه الإسترليني، الخميس، أعلى مستوى له في عامين ونصف العام مقابل اليورو مع تزايد الثقة بأن الانتخابات العامة التي ستجرى في المملكة المتحدة الأسبوع القادم ستعطي حزب المحافظين أغلبية برلمانية يحتاجها لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التي ستجرى في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول، وهو ما يزيل الضبابية السياسية التي ألحقت ضرراً بالعملة البريطانية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية.



وبحلول الساعة 16:35 بتوقيت غرينتش من يوم أمس، كان الإسترليني مرتفعاً 0.12% أمام العملة الأوروبية عند 84.42 بنس لليورو، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 84.31 بنس وهو أقوى مستوى له منذ مايو أيار 2017.

وصعد الإسترليني حوالي 10% من مستوياته المنخفضة مقابل اليورو التي هوى إليها في أغسطس آب.



وأمام العملة الأميركية، ارتفع الإسترليني 0.42% إلى 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، ورافعا مكاسبه منذ أكتوبر تشرين الأول إلى أكثر من 7%.