الصين تؤكد التزامها بمعدل نمو اقتصادي معتدل

قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم إن الصين ستبقي على نموها الاقتصادي في نطاق معقول في 2020 من خلال المزيد من السياسات الفعالة التي تتصدى للمخاطر.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6% وهو أدنى مستوى في حوالي 30 عاما، في الربع الثالث من هذا العام وقد يواصل التراجع في الربع الرابع لكنه يبقى في مسار نحو تحقيق الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة للعام بكامله والذي يتراوح من 6.0% إلى 6.5%.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نقلاً عن اجتماع للمكتب السياسي رأسه الرئيس شي جين بينغ أن الصين ملتزمة ببناء "مجتمع مزدهر على نحو معتدل" بحلول نهاية 2020، مضيفا أنه هدف يجب تحقيقه.

"يجب علينا أن ننجح في تحويل الضغوط الخارجية إلى قوة دافعة قادرة على تعميق الإصلاحات والانفتاح".

وقال المكتب السياسي إن الحكومة ستستخدم أدوات للتصدي للتقلبات وستنتهج إصلاحات في جانب العرض وستحقق المستويات المستهدفة لمكافحة التلوث والتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد القطاع المالي.

وأطلقت بكين حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد هذا العام بما في ذلك تخفيضات في أسعار فائدة الاقراض المصرفي، وتخفيضات ضريبية، والمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدرء تراجع حاد في الاقتصاد. ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز النمو.

وأكد المكتب السياسي أن اقتصاد الصين لا يزال مستقرا وأن الاتجاه الأساسي للتحسن الطويل الأجل لن يتغير في المستقبل المنظور.