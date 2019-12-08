بنوك عالمية  توقف الخطوط الائتمانية لبعض المصارف اللبنانية

أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، أن البنوك العالمية المراسلة أوقفت الخطوط الائتمانية لبعض المصارف اللبنانية.

وأضاف فهد أنه توجد وكالات دعم للصادرات يمكنها أن توفر خطوطا بديلة لتمويل التصدير إلى لبنان.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد وجه رسائل مكتوبة إلى قادة عدد من الدول طالبا المساعدة في تأمين تمويل الواردات.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال إن الرسائل تأتي في إطار "الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين... بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج".

وشملت الدول التي خاطبها الحريري بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والسعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.