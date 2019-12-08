تراجع واردات الصين من خام الحديد في نوفمبر

أظهرت بيانات من الجمارك يوم الأحد، انخفاض واردات الصين من خام الحديد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، إذ طغى تراجع الشحنات من أكبر الجهات العاملة في التعدين في أستراليا والبرازيل على الطلب القوي للمكون الذي يُستخدم في صناعة الصلب.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، استوردت 90.65 مليون طن من خام الحديد الشهر الماضي، بانخفاض 2.4% مقارنة مع 92.86 مليون طن في أكتوبر، ومقارنة مع 86.25 مليون طن قبل عام.

وفي الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، بلغت واردات خام الحديد 970.69 مليون طن، منخفضة بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات من ميناء بورت هيدلاند الأسترالي، أنه جرى شحن كمية أقل من خام الحديد إلى الصين في أكتوبر، بانخفاض نسبته 0.7% عن الشهر السابق.

وقالت شركة فالي البرازيلية للتعدين، إنها أوقفت الإنتاج في العديد من المناجم بعد انهيار مميت لسد في أوائل يناير، وتتوقع تراجع المبيعات بما يقرب من 15% في 2019.

ورغم العوامل الموسمية، لا يزال المحللون متفائلين بشأن الطلب على خام الحديد في الأشهر المقبلة مع تعافي أرباح المصانع الصينية بعد انتعاش في أعمال البناء في نوفمبر.