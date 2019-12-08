قريباً.. استراتيجية جديدة لدعم السعودة في القطاع الخاص

يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى الإعلان قريبا عن استراتيجيته الجديدة لزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، التي ستسهم في تمكين القوى الوطنية، ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يعمل حاليا على صياغة استراتيجية جديدة وشاملة، التي بدأها منذ عدة أشهر لتحديد رؤيته وآلية عمل ومهام جميع الإدارات والقطاعات التابعة له، وذلك بما ينعكس على أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح الجعويني أن الاستراتيجية ستسهم في بناء الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة معدلات التوطين لدى منشآته، وذلك لتمكين القوى الوطنية ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة، عن الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها وإقرار العمل بها.

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6 مؤشرات رئيسة في سوق العمل تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل كثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت المؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونسب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس، والمهن عالية الأجر التي لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلبا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلبا في القطاع الخاص.