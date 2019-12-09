السعودية تقر ثاني أكبر ميزانية بتاريخها

أعلنت السعودية عن ثاني أكبر ميزانية بتاريخ المملكة وذلك لعام 2020 بإنفاق يبلغ تريليونا و20 مليار ريال، وهو ما يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2019 بنحو 2.7%.

أما مقارنة مع الإنفاق الذي كان مقدرا بداية 2019 عند تريليون و100 مليار ريال، والتي كانت أكبر ميزانية توسعية بتاريخ السعودية، فجاءت ميزانية 2020 أقل بنحو 7.7%.

وبلغت الإيرادات المقدرة للعام المقبل 833 مليار ريال، بتراجع 9% عن الإيرادات الفعلية لعام 2019، وبتراجع بنحو 14% عن الإيرادات التي كانت مقدرة في ميزانية العام الجاري.

وبذلك يبلغ العجز المقدر في ميزانية العام المقبل 187 مليار ريال، بزيادة بنحو 43% عن العجز الذي كان متوقعا في ميزانية 2019 والذي تحقق بالفعل عند 131 مليار ريال.

ويمثل عجز ميزانية العام المقبل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

أما الدين العام فمن المتوقع أن يرتفع إلى 754 مليار ريال، وهو ما يمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي لتبقى هذه النسبة من بين الأدنى عالميا.

وفي الأرقام الفعلية لعام 2019، فقد بلغت النفقات تريليونا و48 مليار ريال هذا العام، بتراجع 2.9% مقارنة مع الأرقام الفعلية لعام 2018.

أما الإيرادات فقد بلغت 917 مليار ريال بزيادة 1.2% مقارنة مع الأرقام الفعلية لعام 2018.

كما تقلص العجز الفعلي هذه السنة بنحو 25% إلى 131 مليار ريال، وهو ما يمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما الدين العام فيقف حاليا عند 678 مليار ريال أي ما يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.