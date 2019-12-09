بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن أرقام الميزانية السعودية 2020

موازنة جديدة للسعودية لعام 2020 بتوقعات للإنفاق عند 1.020 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها حوالي 1.05 تريليون ريال.

أما الإيرادات فمن المتوقع أن تبلغ 833 مليار ريال بتراجع بحوالي 9% ما يعادل 84 مليار يال عن الإيرادات المحققة فعليا في 2019، وبذلك ستسجل الموازنة المخططة للعام المقبل عجزا بقيمة 187 مليار ريال، وهو أعلى بنسبة 42.7% حوالي 56 مليار ريال عن المسجل في العام الحالي.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 نسبة 6.4%.

ماذا عن الأرقام الفعلية لعام 2019؟

بلغ الإنفاق 1.048 تريليون ريال، بينما جاءت الإيرادات عند 917 مليار ريال.

وبالتالي فميزانية عام 2019، شهدت عجزا بقيمة 131 مليار ريال، تمثل 4.7% من إجمالي الناتج المحلي الفعلي لعام 2019.

لكن ماذا عن تطور الميزانية السعودية؟

كما نلاحظ من عام 2017، تبدأ الزيادة التدريجية في أرقام الإنفاق السعودي حتى عام 2020، ليحصل تراجع بسيط في عامي 2021 و2022.

في المقابل، نلاحظ تطورات متلاحقة في وتيرة الإيرادات بدءا من عام 2018، مرورا بسنوات 2019، ليحصل تراجع بسيط في عامي 2020 ثم يعاود الارتفاع في 2021.

أما بالنسبة لتطورات عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، نبدأ من عام 2017، إذ انخفض وقتها للمرة الأولى دون الـ10%، ليواصل انخفاضه إلى أقل من 5% العام الحالي.

ولكن موازنة عام 2020 تخطط لارتفاع العجز إلى 6.4% ليعاود الانخفاض مجددا في عام 2021 ثم يسجل التراجع الأكبر في 2022 إلى ما دون الـ3%.

أما بالنسبة لمستويات النمو الاقتصادي في السعودية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو نسبة 0.4% في العام الحالي 2019 مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.

كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في عام 2020.