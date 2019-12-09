توقعات بنمو اقتصاد السعودية 2.3% بـ2020

أظهرت أرقام ميزانية السعودية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 0.4% في 2019، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020.

في حين تتوقع المملكة نمو اقتصادها بـ2.2% في 2021، ليعود ويرتفع إلى 2.3% في 2022.

وتتوقع السعودية، وفق بيان الميزانية_العامة_للدولة، أن يبلغ التضخم 2% في 2020 مقابل توقعات بانكماش 1% في 2019.

وأشارت موفدة العربية، لارا حبيب، إلى أن قطاع الصحة يستحوذ على نسبة 16% من الإنفاق في ميزانية 2020، بينما كان لافتا استحواذ قطاع التعليم والتنمية الاجتماعية على 19% من الإنفاق بدلا من 17% العام الماضي.

وبحسب بيان الميزانية، من المتوقع أن يبلع العجز 151 مليار ريال في 2021 (5% من الناتج المحلي الإجمالي) و92 مليار ريال في 2022 (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي).

أما الدين العام، فمن المتوقع أن يكون في العام 2020 عند 754 مليار ريال أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وكانت أعلنت وزارة المالية السعودية أرقام ميزانية 2019 الفعلية والتي تضمنت نفقات بـ 1048 مليار ريال وإيرادات بنحو 917 مليار ريال.

وبلغت مديونية السعودية حتى نهاية 2019 نحو 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي.

وتضمنت ميزانية 2019 عجزا بقيمة 131 مليار ريال تعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت مديونية المملكة حتى نهاية العام 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي.