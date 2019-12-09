حرب ترمب وشي "مكانك راوح".. وبكين تستبشر خيرا

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، وسط محادثات مكثفة قبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين، كما هو مقرر منتصف الشهر الحالي.



وأوضح مساعد وزير التجارة، رن هونغ بين، للصحافيين اليوم، أن بكين تأمل في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أسرع وقت.



وأفاد "بالنسبة لمحادثات التجارة الصينية الأميركية والمفاوضات، نأمل أن يستطيع الطرفان، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل، دفع المفاوضات قدماً، مع الوضع في الاعتبار المصالح الأساسية لكل منهما للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن".

موضوع يهمك قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، إن بكين ستُعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع... الصين تعفي بعض المنتجات الزراعية الأميركية من رسوم إضافية اقتصاد





وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائم، لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سَيُبرم في المدى القصير.



وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر/ كانون الأول على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.



من جهته، طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأميركية، وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.