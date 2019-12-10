التويجري: الناتج غير النفطي يعكس تطور اقتصاد السعودية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن الناتج المحلي غير النفطي هو المقياس الحقيقي لصحة الاقتصاد الخاص في المملكة والنمو المستدام.

وقال التويجري ضمن جلسات ملتقى الميزانية السعودية الذي بدأ اليوم في الرياض، إن مؤشرات "الناتج المحلي غير النفطي مهمة جداً من ناحية رسم السياسات الاقتصادية، وهو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص وصحة النمو المستدام الذي تكلمنا عنه في السنوات السابقة".

وشدد على نجاح خطط الحكومة، في تعزيز مساهمة ودور القطاع الخاص في مجمل الاقتصاد، بحيث بدأ هذا الدور يظهر جلياً في تحقيق النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى الدور الحكومي، في فتح القطاعات وتوسيع عمل الصناديق المتخصصة، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ونمو مختلف قطاعاته، ويعزز من قدرات خزينة الدولة، و"يجعلنا متأكدين من أن يكون لهذه القطاعات دور مهم في المستقبل".

وكانت قطاعات اقتصادية مهمة، مثل الإنشاءات والأسمنت وغيرها، حققت قفزات غير مسبوقة في مؤشراتها مع تنفيذ برنامج الإسكان الذي يعد واحدا من برامج رؤية المملكة 2030.