القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025

دعا البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت اليوم في الرياض إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.

وأكد بيان القمة الخليجية أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.

وأشار البيان إلى أن التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد افتتح أعمال القمة الخليجية الأربعين المقامة في الرياض.

وقال الملك سلمان إن "مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة"، مطالبا دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران".