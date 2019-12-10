تمديد بدل غلاء المعيشة في السعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية، حتى نهاية عام 2020م.

وأكد الملك خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

وفي سياق متصل أشار رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، إلى أن كلفة تمديد بدل غلاء المعيشة للعام القادم تبلغ 50 مليار ريال، إضافة إلى برنامج حساب المواطن والذي تبلغ كلفته 28 مليار ريال.

وأوضح أن الإنفاق على المساعدات الاجتماعية يفوق ما يتم تحصيله من الضرائب، والبلغ قيمته 60 مليار ريال، فيما متوقع أن تنفق المملكة 78 مليار ريال، على المساعدات الاجتماعية في 2020.