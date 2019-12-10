ساما: نمو أنشطة القطاع الخاص بالسعودية يتجاوز 4 إلى 6%

كشف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي ساما عن نمو أربعة أنشطة في القطاع الخاص، منها القطاع العقاري، تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتجاوز 4 إلى 6% العام الماضي.

وأضاف الخليفي في جلسة على هامش ملتقى الميزانية في الرياض اليوم، أن نمو الإقراض العقاري أثر إيجابيا في قطاع التشييد والبناء وأن الإقراض العقاري يضاهي الإقراض الاستهلاكي في السعودية، ويمثل الإقراض العقاري 19% من حجم المحفظة التمويلية.

وتابع "أن أحد محركات النمو في الاقتصاد هو وجود السيولة النقدية، نراقب السيولة المصرفية ونرى ارتفاعا بـ 5% حسب بيانات أكتوبر".

وأضاف "إن القروض للمنشآت الصغيرة نمت بنسبة 8% وتشكل 6.2% خلال العام الحالي".