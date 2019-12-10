كندا والمكسيك وأميركا على وشك توقيع اتفاقية تجارة جديدة

يعتزم كبار المسؤولين الأميريكيين والكنديين التوجه إلى المكسيك مساء اليوم للعمل على التغييرات النهائية لاتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية

USMCA.

وتتوقع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن يتم تحديد الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة USMCA اليوم للتصويت عليها في الكونغرس الأميركي قبل نهاية العام.

وتعمل إدارة ترمب والديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي على التوصل إلى اتفاق بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة مع المكسيك حول التغييرات المحتملة على البنود المتعلقة بالصلب والألمنيوم، والأدوية البيولوجية وخدمات الإنترنت.

يذكر أن هذه الاتفاقية هي البديلة لاتفاقية "النافتا" التي انسحب منها ترمب العام الماضي.