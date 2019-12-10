هيئة المحتوى المحلي: نستهدف رفع المشتريات الحكومية بالسعودية لـ3 مرات

أوضح رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية غسان الشبل، في مقابلة مع "العربية"، أن الحكومة السعودية قد اعتمدت مؤخرا النظام الجديد للمشتريات الحكومية، وهدفه الأساسي يتمركز في عملية الربط بين المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ما يدعم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير النفطي في المملكة.

وكشف الشبل أنه من المستهدفات رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 3 مرات خلال 10 سنوات.

وأوضح أن الهيئة تعمل على لوائح لتفضيل المحتوى المحلي والمنتج المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في أي نوع من المشتريات الحكومية.

وأشار إلى أن هذا العام قد شهد العديد من الإنجازات، لاسيما على صعيد الأعمال التأسيسية للهيئة، ووضع الترتيبات التنظيمية والأسس التي تحكم عمل الهيئة واستراتيجيتها، وشُكل مجلس إدارتها.

ونوه بأن هيئة المحتوى المحلي تعمل على تنمية كافة القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع الصناعي ووضع الضوابط والممكنات للقطاع ليلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي.