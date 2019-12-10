الخريف للعربية: أسعار الطاقة للقطاع الصناعي لاتزال تحت الدراسة

قال بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن القطاع الصناعي هو انعكاس للاقتصاد بشكل عام، وهو قطاع طويل المدى أن كل التشريعات الجديدة تساعد اللقطاع على تحسين تنافسيته بشكل كبير.

وأضاف الخريف أن المحتوى المحلي يتيح الفرصة للمصنعين المحليين للمنافسة بشكل أفضل. "تنافسية القطاع الصناعي والتشريعات الجديدة التي حصلت خلال العام الماضي لو أخذنا منها المحتوى المحلي فهو يضيف مصنعين محليين والمنافسة بشكل أفضل ويحسن وضع الطلب. من جانب آخر، هيئة التجارة الخارجية أيضاً سيكون لها دور مهم جداً لحماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والإغراق وخلق فرص أيضاً من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وإيجاد اتفاقيات جديدة".

وأكد الخريف على أن هيئة التجارة الخارجية تلعب دوراً هاماً في حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة.