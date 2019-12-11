إدارة الدين: السعودية تخطط لإصدار ديون بـ32 مليار دولار

أكد رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية فهد السيف، أن السعودية تخطط لإصدار ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام المقبل، 45% منها دولية و55% محلية.

وأشار إلى أن السعودية تدرس إصدار سندات دولية في موعد قريب ربما يكون يناير.

وقال فهد السيف، في لقاء مع العربية، إن المكتب اتبع استراتيجية جديدة للتمويل الحكومي البديل، تتضمن خلق محافظ للاقتراض بالتعاون مع وكالات التصدير الائتماني.

ولفت إلى أن محافظ اقتراض التمويل الحكومي البديل قد تصل إلى 10% من إجمالي إصدارات الدين، منوها بأن محافظ الاقتراض تهدف إلى تمويل عمليات التوريد الحكومية.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام إن إجمالي إصدارات الدين خلال العام المقبل ستبلغ 120 مليار ريال، تتضمن 76 مليار ريال لتمويل عجز الموازنة و44 مليار ريال لإعادة تمويل سندات مستحقة في النصف الثاني من العام.

وأضاف "السيف" أن خفض "فيتش" للتصنيف الائتماني للمملكة لم يؤثر على تكلفة الاقتراض.

موضوع يهمك أعلنت السعودية تفويض وزير المالية محمد الجدعان بتغطية العجز في ميزانية 2020، وذلك عبر:1 ـ السحب من حساب الاحتياطي العام... كيف ستمول ميزانية السعودية عجزاً بـ187 مليار ريال؟ اقتصاد

وكانت السعودية قد أعلنت تفويض وزير المالية محمد الجدعان بتغطية العجز في ميزانية 2020، وذلك عبر:

1 ـ السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 ـ الاقتراض أو التمويل (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها)، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها ـ داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وكان أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأكد عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".

وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".

وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة".

وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.