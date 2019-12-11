موانئ أبوظبي تخطط لاستثمار مليار دولار لتوسعة ميناء خليفة

قالت شركة موانئ أبوظبي المملوكة للحكومة، اليوم الأربعاء، إنها تستثمر 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في توسعة ميناء خليفة، مما يساعد على زيادة طاقته.



وأوضح بيان الشركة، أنها ستستثمر 2.2 مليار درهم في تطوير لوجيستيات القسم الجنوبي من ميناء خليفة و1.6 مليار درهم في توسعة مرافئ أبوظبي.



وبيّن المدير التجاري لمرافئ أبوظبي جاكوب لارسن، للصحفيين، أن التوسعة ستزيد طاقة مرافئ أبوظبي إلى 5 ملايين وحدة مكافئة قياس 20 قدما من 2.5 مليون بحلول 2025.