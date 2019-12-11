وعد تحقق.. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن طرح أرامكو قبل سنوات؟

شهدت السعودية اليوم الأربعاء تنفيذ وعد كان ولي العهد السعودي قد قطعه بشأن أرامكو قبل أكثر من 3 سنوات.

ربما شكل هذا الإعلان وقتها مفاجأة غير متوقعة للجميع، وطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك.

فيما يبدو ومن ذلك الحين بدأت الحكومة في تنفيذ هذا الوعد، الذي استغرق مجهوداً شاقاً بدأ بعملية التقييم واختيار البنوك ومديري ومستشاري الطرح انتهاء بعملية الاكتتاب والطرح.

الأمير محمد بن سلمان قال وفي أول مقابلة تلفزيونية مع "العربية" بثت في 25 إبريل 2016 "الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها من الجوانب في الخمس عشرة سنة القادمة، جزء منها له علاقة بأرامكو وهو جزء بسيط جداً. فهي فيها محتويات كثيرة جداً، يجب أن لا نختزلها بأرامكو. أرامكو ما في شك أنها جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية.

وأضاف "طرح أرامكو فيه عدة فوائد أهمها وأول شي الشفافية. كان الناس في السابق يتضايقون أن ملفات وبيانات أرامكو غير معلنة، غير واضحة، غير شفافة. اليوم بتصير شفافة. إذا طرحت أرامكو في السوق يعني لازم تعلن عن قوائمها، لازم تعلن عن كل ربع، وتصير تحت رقابة كل بنوك السعودية، وكل المحللين، والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات والتخطيط في العالم سوف تراقب أرامكو بشكل مكثف. سوف تصبح لديك رقابة عالية جداً في يوم وليلة. وهذا لا يتم اليوم. أرامكو اليوم تعامل كشركة تسهيل محدودة. وهذا أمر خطير جداً. شركة بهذه الضخامة تدار وتعامل كأنها شركة تسهيل محدودة. الحصة تطرح وراها بسيطة جداً. أقل من 5%".

ولفت الأمير: "أولاً، واحد بحكم حجم أرامكو. حجم أرامكو ضخم جداً. إلى الآن لم يتم التقييم النهائي، ولكن نتوقع أكثر من 2 تريليون دولار أميركي. نتكلم عن أكثر من سبعة تريليون ريال سعودي، إذا بتطرح 1%، من أرامكو. 1%، فقط راح يكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية. فالسوق العالمي، هل راح يتحمل أو ما يتحمل 5%، من طرح أرامكو؟".

وكان قد بدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بالرمز 2222.

و ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته حيث قفز سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع ارتفاع قيمة أرامكو السوقية لـ1.88 تريليون دولار تكون قد تخطت قيمة شركة آبل السوقية وتصبح الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.