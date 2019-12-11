"مبادلة": متفائلون بصندوق رؤية سوفت بنك

قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة مبادلة، اليوم الأربعاء، إن صندوق الاستثمار الحكومي التابع لأبوظبي ما زال متفائلا بصندوق رؤية التابع لسوفت بنك.

وجاء في تصريحات رئيس وحدة رأس المال المخاطر في "مبادلة" إبراهيم عجمي، في مؤتمر، "صندوق رؤية سوفت بنك يبلي بلاء حسنا، ساهمنا به منذ ثلاث سنوات. ما زلنا متفائلين بشأنه".



واستثمرت مبادلة 15 مليار دولار في صندوق رؤية1 التابع لسوفت بنك وتجري محادثات مع سوفت بنك بشأن الاستثمار في صندوق تكنولوجي ثان.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Investment Advisers راجيف ميسرا، إن صندوق رؤية سوفت بنك يقوم بتعديل استراتيجيته... رؤية سوفت بنك: 14 شركة بمحفظتنا تتوسع بالسعودية شركات

وكان الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Investment Advisers راجيف ميسرا، قد قال في نهاية أكتوبر الماضي، إن صندوق رؤية سوفت بنك يقوم بتعديل استراتيجيته الاستثمارية، لتشديد قواعد الحوكمة للشركات التابعة.

وأضاف ميسرا في حديث لصحيفة Arab News أن الصندوق سيقوم بإبطاء وتيرة طرح الشركات للاكتتاب، في أحدث مراجعة لاستراتيجيته بعد خسائر WeWork .

وأكد التزام الصندوق باستراتيجيته الأساسية في دعم الشركات الناشئة وخلق الوظائف في السعودية، موضحاً أن 14 شركة في محفظته الاستثمارية تخطط للتوسع في المملكة من بينها Katerra للإنشاءات و Oyo للفنادق.

وأشار ميسرا إلى أن قيمة الاستثمارات في محفظة الصندوق ارتفعت بـ 20 مليار دولار منذ يونيو الماضي، وهو ما سيعوض تأثير خفض قيمة الاستثمارات في كل من WeWork وUber.