الصين: نحن على تواصل وثيق مع أميركا بشأن ملف التجارة

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن التجارة، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوماً مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار، مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر ولعب الأطفال يوم الأحد.



وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بكبار مستشاري التجارة، اليوم الخميس، لبحث الرسوم المزمعة المقرر فرضها على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار يوم الأحد.



وقالت المصادر إن وزير الخزانة ستيف منشين والممثل التجاري روبيرت لايتزر والمستشارين لاري كودلو و بيتر نافارو الذين سيشاركون في الاجتماع، لكن القرار الأخير سيكون للرئيس ترمب.

وصرحت المصادر إن بعض المسئولين الأميركين يرون أن الجولات السابقة من الرسوم الجمركية لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر على الاقتصاد الأميركي.