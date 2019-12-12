مع تراجع الفوائد.. أين يوظف المستثمرون أموالهم بعيداً عن الودائع؟

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة، عبد المحسن العمران، في مقابلة مع "العربية"، أن التحول الرقمي لجميع الأعمال لم يعد خياراً بل أصبح اتجاها إجباريا لتحقيق النجاح.

جاء تصريحات العمران، على هامش اختتام فعاليات منتدى SALT أمس في أبوظبي، الذي جمع أكثر من 1000 من رواد الأعمال العالميين من جميع أنحاء العالم لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في ظل التحولات التكنولوجية المصرفية والتحديات الجيوسياسية.

وكشف العمران للعربية أن "مكتب العائلة" يدير ثروات بملياري دولار من السعودية.

وأوضح أنه من أهم إنجارات الشركة للتحول الرقمي، ترجمت ببناء تطبيق يمكن العميل من إدراة محفظته الاستثمارية.

وأشار إلى أن انخفاض الفوائد دفع المستثمرين للبحث عن خيارات أخرى بعيداً عن الودائع، من ضمنها اللجوء إلى خيارات تأجير الأصول والدين الخاص.