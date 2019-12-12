وزير مالية الأردن للعربية: نهدف لجذب الاستثمار السعودي

أكد وزير المالية الأردني "محمد العسعس"، في مقابلة خاصة لقناة العربية، أن الحزم الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الفترة الماضية يأتي في أولويتها عودة الثقة بين المواطن والحكومة ليلمس التحسن على أرض الواقع.

وشدد على أن موازنة 2020، تأتي كخطوة أولى في نهج جديد للحد من البطالة وجذب الاستثمار للأردن.

وفي حين أشار إلى عدم رفع الضرائب في موازنة 2020 لأنها عبء على المواطن، قال إن زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين هي الأولى منذ عام 2012.

لا يخفي وزير المالية الأردني أن أزمة اللجوء والنزاعات في المنطقة أثرت على الناتج المحلي بنسبة 44%، غير أنه عاد ليؤكد أن تحديات الحكومة هي عودة الثقة مع المواطن بتحسن الوضع الاقتصادي.

العلاقات الأردنية السعودية.. متينة

وتطرق وزير المالية الأردني إلى متانة العلاقات الأردنية الخليجية خاصة السعودية، مشيراً الى عمق العلاقات بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي بادرت به المملكة السعودية في قمة مكة العام الماضي لمساندة الأردن في أزمته الاقتصادية.

وجاء في كلامه: "العلاقة الأردنية السعودية تاريخية واستراتيجية، من هنا تعقد اجتماعات وسط تنسيق متكامل مع السعودية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث إن العلاقة المستقبلية مع المملكة تهدف إلى جذب الاستثمار السعودي للأردن".

معاملة خاصة في أخذ تأشيرة دخول الأردن

ومن الناحية الاقتصادية، أوضح أن الأردن والسعودية من أفضل الدول في أداء الأعمال بحسب البنك الدولي، مشدداً على أن السعودية والإمارات والكويت مطلعة دائما على التحديات الاقتصادية في الأردن.

دون أن يغفل الإجراءات التي نفذت لتحفيز السياحة العلاجية وريادة الأعمال.

بالمقابل، نوه بأن معاملة خاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أخذ تأشيرة دخول الأردن.