"ناسداك" و"S&P 500" يحققان إغلاقاً قياسياً بعد انفراجة بملف التجارة

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مستويات قياسية مرتفعة يوم أمس الخميس عقب أنباء بأن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع الصين لنزع فتيل حربهما التجارية التي هزت الأسواق لما يقرب من عامين.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 220.62 نقطة بما يعادل 0.79% ليصل إلى 28131.92 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 26.93 نقطة أو 0.86% مسجلاً 3168.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.27 نقطة أو 0.73% إلى 8717.32 نقطة.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" الخميس عن توصل واشنطن إلى اتفاق من حيث المبدأ مع بكين بشأن التجارة.

وأضافت أن ما يسمى اتفاق "المرحلة واحد" ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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ونقلت "بلومبرغ" الخبر عن مصادر قالت إنها أحيطت علماً بالخطط.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق الخميس إن الجانب الأميركي، خلال المفاوضات التجارية مع الصين، خفّض الرسوم الحالية لتصدير السلع الصينية للنصف، وذلك بحجم 360 مليار دولار، بالإضافة إلى التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد قال الخميس إن الولايات المتحدة "قريبة جداً" من إبرام اتفاق تجارة مع الصين، وذلك قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم أميركية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

وغرد ترمب على "تويتر": "نقترب جداً من صفقة كبيرة مع الصين.. هم يريدونها، وكذلك نحن".