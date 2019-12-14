ماذا سيحدث لو خرقت الصين اتفاق التجارة مع أميركا؟

قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على الصين إذا ظهرت أي نزاعات في تنفيذ اتفاق "المرحلة الأولى" الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين في وقت سابق أمس الجمعة.

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وأضاف كودلو في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أنه إذا حدثت "نزاعات غير قابلة للحل" فإنه قد تتخذ إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية "كأداة لإنفاذ الاتفاق".

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، ستعلق واشنطن بمقتضاه فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها الأحد.

وقال ترمب على تويتر، الجمعة، إن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جداً للمرحلة الأولى مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

كما أضاف أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.