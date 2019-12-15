السعودية تقدم أكبر دعم حكومي لعمل المرأة بالعالم

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة، الدكتور أحمد اليماني، أن المبالغ المرصودة لدعم برنامجي "قرّة" و"وصول" يجعلان من السعودية أكبر دولة في العالم من حيث تقديم الدعم المالي الحكومي لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل.

وأشار اليماني في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية دعم عمل المرأة السعودية، نظراً للأرقام التي تشير إلى معدل البطالة لدى النساء 30% مقابل 5% لدى الرجال في المملكة.

وقال إن برنامجي "قرة" الذي يركز على رعاية الأولاد و"وصول" الذي يركز على تكاليف تنقل المرأة من وإلى العمل، يدعمان إشراك النساء في سوق العمل في السعودية.

وأكد أن برنامج "وصول" يغطي 80% من تكلفة انتقال النساء إلى العمل، فيما يغطي برنامج "قرّة" 80% من تكاليف رعاية الأولاد.

وكشف أن عدد المستفيدات من برنامج وصول يتراوح بين 50 إلى 60 ألف مستفيدة، فيما يستفيد من برنامج قرة أعداد تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف امرأة.

وأشار إلى ما أظهرته الدراسات من أن عاملي النقل ورعاية الأولاد هما سببان رئيسيان في خلق عقبات أمام انخراط المرأة في سوق العمل.

وقال إن النقل في بعض الأحيان لا يتوفر للمرأة أو يكون مرتفع التكلفة، وكذلك رعاية الأولاد ولهذا كان لهذين البرنامجين أثر واضح على تمكين المرأة من دخول سوق العمل بقوة.

يذكر أن شركة تكامل القابضة، هي الشركة المشغلة لبرنامجي "قُرَّة" و"وصول" التابعين لوزارة العمل السعودية، واللذين يعدّان أضخم خطة حكومية في العالم لتمكين النساء في سوق العمل.