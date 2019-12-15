بضائع جبل علي بدبي.. مطابقة للمواصفات 100%

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.

موضوع يهمك قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السعر العادل لسهم أرامكو سيترواح حوالي 37 ريالاً... كم السعر العادل لسهم شركة أرامكو السعودية؟ جرس الإغلاق

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، في مقابلة مع "العربية" إن لدى الهيئة ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، بما فيها المصانع داخل المنطقة الحرة في جبل علي، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.

وأشار إلى أن "جميع البضائع المصنعة في المنطقة الحرة في جبل علي، هي مطابقة للمواصفات وتخضع للتدقيق وفق مواصفات الدول المستوردة لتلك المنتجات المصنعة، بما فيها دولة الإمارات، في حال كانت البضائع ستدخل السوق الإماراتية".

وأضاف أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الدولة هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.

وأكد أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض حتى تصل إلى المستهلك.