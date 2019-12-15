اتفاق تهدئة بعد 21 شهراً على انطلاق حرب واشنطن وبكين التجارية

بعد 21 شهراً على انطلاق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق "المرحلة الأولى" مع الصين، لكنه لن يوقع قبل يناير المقبل.

وبموجب الاتفاق، ستعلق الصين تطبيق رسوم إضافية على بعض الواردات الأميركية كان من المفترض أن تبدأ اليوم، إذ ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 25%، على السيارات وبـ5%، على قطع الغيار الأميركية.

وأوضحت الصين أنها ستواصل تعليق الرسوم الجمركية على نحو 126 مليار دولار من المنتجات الأميركية، إضافة إلى تعهدها بزيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً.

موضوع يهمك قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على الصين إذا ظهرت أي نزاعات... ماذا سيحدث لو خرقت الصين اتفاق التجارة مع أميركا؟ اقتصاد

كما وافقت بكين على استيراد سلع وخدمات أميركية إضافية تساوي 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستخفض رسوماً بنسبة 15%، إلى النصف على 120 مليار دولار من الواردات الصينية، ولكنها ستبقي التعريفات التي تبلغ 25%، على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

كما أجلت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جديدة بنسبة 15%، على 160 مليار دولار من المنتجات الصينية كان من المفترض تطبيقها اليوم تشمل الألعاب والهواتف الذكية.

في هذا السياق، أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض Larry Kudlow أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على الصين إذا ظهرت أي نزاعات في تنفيذ اتفاق "المرحلة الأولى".

حماية مصالح الشركات الأجنبية

بدوره، أعلن نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، في إفادة صحافية، الجمعة، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو وين، خلال الإفادة الصحافية، التي حضرها أيضاً مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

إلى ذلك لفت وانغ شو وين إلى أن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين، كما سيحمي المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.