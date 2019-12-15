توقيع اتفاق منحة أميركية للأردن بـ 745 مليون دولار

وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2019 لدعم الموازنة العامة للمملكة.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط وسام الربضي فيما وقعها عن الجانب الأميركي مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد) في الأردن جيم بارنهارت.

وقال الربضي خلال حفل التوقيع في مبنى رئاسة الوزراء، إن "منحة الدعم النقدي المباشر لخزينة الدولة بقيمة 745 مليون دولار تأتي ضمن برنامج المساعدات للعام 2019 وسيتم استغلالها في مشاريع تنموية ما سيساهم في الحد من عجز الموازنة".

وأوضح أنه "بذلك يكون إجمالي المساعدات الإقتصادية الأميركية لعام 2019 حوالي مليار و150 مليون دولار"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحويل هذا المبلغ (لخزينة الدولة) قبل نهاية العام الحالي".

من جهته، أكد بارنهارت أن "الاتفاقية شهادة على هذه العلاقة الدائمة وإيمان الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء عمر الرزاز بالإصلاح وقدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام".

ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم. وشهد الأردن تظاهرات تطالب بتحسين الرواتب نظرا لغلاء المعيشة.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يتجاوز الـ 40 مليار دولار.

وتؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تجاوزت عشرة مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات الخارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.