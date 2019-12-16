وزير المالية: نهدف إلى جذب الاستثمار السعودي للأردن

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، إن العلاقات الأردنية الخليجية وثيقة خصوصاً مع السعودية، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي بادرت به المملكة السعودية في قمة مكة العام الماضي لمساندة الأردن في أزمتها الاقتصادية.



وأضاف العسعس "أن هناك اجتماعات وتنسيقا متكاملا مع السعودية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين تهدف إلى جذب الاستثمار السعودي للأردن وأن السعودية والإمارات والكويت مطلعين دائما على التحديات الاقتصادية في الأردن".



وتابع "أن الأردن نفذت إجراءات لتحفيز السياحة العلاجية وريادة الأعمال. بالإضافة إلى القيام بتسهيل إجراءات الدخول للأردن وهناك معاملة خاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أخذ تأشيرة دخول الأردن".