"خليها تصدي".. أرقام رسمية تكشف تراجع واردات سيارات مصر 30%

حتى الآن، مازالت حملة "خليها تصدي" التي تستهدف كسر احتكار وتجارة واستيراد السيارات في مصر، في ممارسة أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي جاءت فيه أرقام استيراد السيارات لتؤكد نجاح الحملة في تخفيض الأسعار بعد ركود شديد تشهده سوق السيارات في مصر منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قائمة بأبرز الواردات طبقا لدرجة الاستخدام خلال شهر سبتمبر الماضي، وخاصة السيارات بأنواعها واستخداماتها المختلفة والجرارات.

وبالنسبة لسيارات الركوب، فقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أنها حققت تراجعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت نحو 185.18 مليون دولار مقابل نحو 263.11 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع يقدر بنحو 77.93 مليون دولار بنسبة انخفاض تقترب من 30%.

وتشهد سوق السيارات في مصر حالة ركود شديدة وفقاً لأصحاب معارض وتجار وموزعين، وذلك بسبب الحملة التي حملت اسم "خليها تصدي" وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشارك فيها ملايين المستخدمين للسيارات في مصر.

حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء المصري إلى أن إجمالي الواردات المصرية من السيارات بأنواعها واستخداماتها المختلفة والجرارات بلغ نحو 324.336 مليون دولار، فيما حققت الواردات المصرية من أجزاء السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 58.58 مليون دولار مقابل نحو 97.99 مليون دولار بفارق تراجع بلغ 39 مليون و410 آلاف دولار، محققة نسبة انخفاض تبلغ نحو 40.21%.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي الواردات من الوحدات الكاملة للجرارات خلال نفس الشهر بلغ نحو 26 مليونا و584 ألف دولار، مقابل 24 مليوناً و77 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة تبلغ نحو 2.507 مليون دولار.

فيما تراجع إجمالي واردات الوحدات الكاملة من الأتوبيس وميكروباص وميني باص خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 15.275 مليون دولار مقابل نحو 18.61 مليون دولار بزيادة تبلغ نحو 2.786 مليون دولار.

وسجلت واردات سيارات نقل البضائع خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 29.67 مليون دولار مقابل نحو 44.32 مليون دولار، بانخفاض يبلغ نحو 14.56 مليون دولار مسجلة بذلك نسبة انخفاض تبلغ نحو 32.85%.

كما سجلت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة تراجعا أيضا خلال نفس الشهر، حيث بلغ إجمالي الاستيراد نحو 9.39 مليون دولار، مقابل نحو 11.16 مليون دولار منخفضة بقيمة بلغت 1.77 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 15.86%.