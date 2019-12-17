إنفاق حكومي "تريليوني" ينتظر أميركا قريبا!

قالت المستشارة بالبيت الأبيض كيليان كونواي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب يدعم خططا لإنفاق حكومي أميركي ضخم وضعها الكونغرس هذا الأسبوع، ويعتزم توقيع مشروع قانون الموازنة البالغ حجمها 1.4 تريليون دولار.



وأفادت كونواي للصحفيين بالبيت الأبيض "إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق، وهو مسرور بتوقيعها".

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وتوقيع الرئيس على مشروع القانون سيمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية عندما تنفد الأموال يوم السبت، وتفادي معركة فوضوية مع المشرعين الأميركيين حول الموازنة في نهاية العام من شأنها أن تعطل خدمات حكومية.



ويجب أن يقر الكونغرس مشروع القانون الذي سيمول برامج الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر أيلول 2020 .