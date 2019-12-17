خطة جديدة لتقارب تجاري أميركي- بريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أثناء اتصال هاتفي يوم أمس الاثنين، إنهما يتطلعان إلى مواصلة تعاون وثيق بين بلديهما والتفاوض على "اتفاقية طموحة للتجارة الحرة"، وذلك حسبما ذكر بيان من مكتب جونسون.



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في البيان "رئيس الوزراء تحدث مع ترمب الذي هنأه على نتيجة الانتخابات العامة".



"هما ناقشا الأهمية الضخمة للعلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويتطلعان إلى مواصلة تعاون وثيق في قضايا مثل الأمن والتجارة، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية طموحة للتجارة الحرة".

وأجرى وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، محادثة هاتفية أيضاً مع نظيره الأميركي، ستيفن منوتشين، الاثنين.



وقال المتحدث باسم جاويد "الوزير منوتشين رحب بحالة اليقين التي أتاحتها نتيجة انتخابات الأسبوع الماضي، والاثنان كلاهما يتطلعان إلى العمل معا في العام المقبل".



"ركزت محادثتهما على التجارة وهما يتطلعان إلى مناقشات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن الفرص المستقبلية بعد بريكست".

إلى ذلك، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه سيزور بريطانيا أوائل يناير/ كانون الثاني لمحادثات اقتصادية وتجارية في أعقاب فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات الخميس الماضي.



وفاز جونسون في الانتخابات على تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني.

وقال إنه يريد التفاوض على اتفاقية للتجارة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، بينما يصوغ أيضاً علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.



ومتحدثا إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال كودلو إنه ونائب مستشار الأمن القومي الأميركي، مات بوتينجر، سيسافران إلى بريطانيا "للحديث حول أشياء كثيرة، بما في ذلك التجارة".



وأضاف قائلاً "سنشرع في ذلك على الأرجح قريبا جدا"، في إشارة إلى اتفاق التجارة المزمع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.