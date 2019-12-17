فائض تجارة اليورو يقفز أكثر من المتوقع لـ 31 مليار دولار

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وذلك بفضل انخفاض كبير في واردات الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الفائض التجاري للدول التي تستخدم العملة الموحدة البالغ عددها 19 ارتفع إلى 28 مليار يورو (30.9 مليار دولار) في أكتوبر من 13.2 مليار قبل عام، بعد أن قفزت الصادرات 4.1% وهبطت الواردات 3.2%.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا تجاريا بقيمة 17 مليار يورو في أكتوبر.

تنتج منطقة اليورو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهبطت واردات الطاقة للاتحاد بالكامل 7.7% في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مما يقلص الفجوة التجارية في قطاع الطاقة إلى 228.8 مليار يورو من 246.7 مليار في نفس الفترة قبل عام.

وبعد التعديل في ضوء التقلبات الموسمية، بلغ الفائض التجاري لمنطقة اليورو في أكتوبر 24.5 مليار يورو، ارتفاعا من 18.7 مليار في سبتمبر، إذ زادت الصادرات بنسبة 2.1% ونزلت الواردات 0.9% خلال الشهر.