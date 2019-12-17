كودلو: اتفاق "المرحلة 1" سيضاعف صادرات أميركا إلى الصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، يوم الاثنين، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة، الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين.



وأبلغ كودلو قناة فوكس نيوز "هم ... سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".



وبموجب اتفاق التجارة الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأميركية على مدار العامين القادمين.



وبينما أشاد مسؤولون أميركيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.



وفي وقت لاحق، أبلغ كودلو الصحافيين في البيت الأبيض "أنا أؤكد أن الاتفاق تم إنجازه... بالتأكيد الاتفاق اكتمل".



وسئل عما إذا كان مسؤولون ما زالوا يخططون لتوقيع الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، فأجاب كودلو قائلاً "ذلك هو المأمول". وأضاف أن الترجمات ما زالت قيد الإعداد لكنه لا يتوقع أي تغييرات على الاتفاق النهائي للمرحلة الأولى.



وقال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، يوم الأحد إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع مسؤولين أميركيين وصينيين كبار على اتفاق "المرحلة 1".



وقال كودلو للصحافيين في البيت الأبيض اليوم إن المرحلة الثانية من المحادثات ستبدأ "قريباً جداً"، لكنه لم يذكر موعداً محدداً.



وأضاف قائلاً "المرحلة 2 ونتيجتها ستعتمدان إلى حد ما على نجاح المرحلة 1 . الاثنتان ستكونان مرتبطتين ببعضهما البعض".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مفاوضات حول اتفاق "للمرحلة 2" بين أميركا والصين ستبدأ على الفور.