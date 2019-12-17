هذه المخاطر الاقتصادية التي تواجهها مقاطعة "تشاندونغ"

تعثر عدد من الشركات في مقاطعة شاندونغ الصينية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سلط الضوء على مخاطر جديدة يواجهها الاقتصاد الصيني، في واحدة من أغنى المقاطعات، وهي مقاطعة "تشاندونغ".

وأعلنت 6 شركات في مقاطعة شاندونغ الصينية عجزها عن سداد ديون تقارب قيمتها العشرة مليارات دولار، منذ أكتوبر الماضي.

تعثر الشركات أمر ليس غريباً ولا مستبعداً وسط حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي عامة، والاقتصاد الصيني بشكل خاص. حيث تعاني مقاطعات صينية أخرى من مستويات أسوأ من الديون.

ولكن الأمر الذي يثير قلق المستثمرين في حالة مقاطعة شاندونغ، هو اعتياد الشركات الخاصة على تقديم ضمانات لديون بعضها، من دون أن تكون مطالبة بالكشف عن هذه الالتزامات للمساهمين، وهو ما يثير القلق حول الحجم الحقيقي لهذه الديون وحجم تعرض الشركات لها، كما يثير مخاوف قوية بامتداد المشكلة للشركات الأخرى.

حيث أدى تعثر "تشاوينغ غروب" Xiwang العاملة في مجال الصلب في أكتوبر الماضي، إلى تدافع المستثمرين للتخلص من سندات الشركات الأخرى في المقاطعة بفعل مخاوف العدوى.

ووفقاً لوكالة فيتش، فقد ارتفعت نسبة التعثر لسندات الشركات الخاصة في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 4.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019.