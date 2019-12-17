مصانع بريطانيا تواجه تراجعا "غير مسبوق" بالإنتاج منذ 2009

تراجع إنتاج المصانع في بريطانيا بأسرع وتيرة في ما يزيد عن 10 سنوات خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مع فوز رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في الانتخابات ما يبرز التحدي الذي يواجهه لدعم الاقتصاد.

وانخفض مقياس اتحاد الصناعة البريطاني للإنتاج الصناعي على مدى 3 أشهر حتى ديسمبر، إلى -16 من -9 في نوفمبر، وهي أقل قراءة منذ سبتمبر من عام 2009.

موضوع يهمك من المترقب أن يستغل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020... هذه خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي اقتصاد

وأشارت نائبة كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة، إلى أهمية إعادة بناء ثقة الشركات في هذا القطاع، مع إعلان المصنعين تراجع الإنتاج بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية.

وسيستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 لدفع الاتحاد إلى إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهرا.

في أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار البريكست لما بعد 2020.

وتدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم، بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.