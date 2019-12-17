هل سيحضر ترمب منتدى "دافوس" هذا العام؟

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم أن يحضر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي السنوي في يناير كانون الثاني.

وكان ترمب قد اضطر إلى إلغاء خطته للمشاركة في التجمع السنوي للقادة الاقتصاديين العالميين أوائل هذا العام بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية.

يذكر أن ترمب كان قد حضر منتدى دافوس في 2018 .

والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنويا في منتجع دافوس للتزلق على الجليد في سويسرا من المقرر أن يستمر من 21 إلى 24 من يناير كانون الثاني.

ودافوس قد تكون إحدى الرحلات الخارجية القليلة التي سيقوم بها ترمب في 2020. وسيركز الرئيس الأميركي على حملة إعادة انتخابه قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2020 ولا يتوقع معاونوه أن يسافر كثيرا إلى الخارج.