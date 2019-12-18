إصدار606 ألف تأشيرة عمل في السعودية خلال 9 أشهر

بلغت عدد تأشيرات العمالة الصادرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 606440 تأشيرة.

واستحوذت التأشيرات المستخرجة للقطاع الخاص النسبة الأعلى بـ57.2% من إجمالي التأشيرات الصادرة، حيث بلغ عددها 348883 تأشيرة عمل.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بلغ عدد التأشيرات التي استخرجت للأفراد 240788 تأشيرة عمل، وبنسبة تقدر بنحو 39.7%.

ويقدر عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية 16769 تأشيرة عمل.

وشكلت التأشيرات المستخرجة لاستقدام الذكور النسبة الأعلى بـ82.7%، حيث بلغ عددهم 497667 تأشيرة، مقابل 108773 تأشيرة للإناث خلال الفترة نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويأتي ذلك في وقت أصدر فيه المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قرارا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويهدف القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيز إيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ورفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويتضمن القرار مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلا إرشاديا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين، حيث تمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار، ليكون مساعدا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية.