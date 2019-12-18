إطلاق "صندوق الصناديق" السعودي برأسمال 4 مليارات ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق جدا وهي شركة صندوق الصناديق.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه في تويتر أن شركة "صندوق الصناديق" ستكون إحدى شركاته التابعة التي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

وتعدّ جدا الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية ودعم أولويات المملكة، فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تحقق جدا، والذي يبلغ رأسمالها 4 مليارات ريال سعودي، نتائج اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.