ميزانية أميركية تتوقع عجزاً سنوياً بـ 1.2 تريليون دولار للأعوام المقبلة

وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية ويرفع أيضا سن شراء منتجات التبغ في الولايات المتحدة من 18 إلى 21 عاما.

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ويتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يهدف المشرعون للموافقة عليه قبل نفاد التمويل الحكومي الحالي يوم السبت، وهو ما يتفادى معركة حول الميزانية على غرار تلك التي تسببت في تعطل خدمات حكومية لفترة قياسية 35 يوما في أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي.

ويخصص مشروع القانون 1.37 مليار دولار لتمويل الجدار الذي تبنيه إدارة الرئيس دونالد ترمب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو مبلغ أقل بكثير من الخمسة مليارات دولار التي طلبها ترمب.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كيليان كونواي قالت إنه من المنتظر أن يوقع ترمب مشروع القانون هذا الأسبوع.

وأضافت قائلة للصحفيين بالبيت الأبيض "إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق".

وأكبر بند للإنفاق في مشروع القانون هو وزارة الدفاع التي ستحصل على ما إجماليه 738 مليار دولار للعام الحالي، بزيادة قدرها 22 مليار دولار عن العام الماضي.

وتأتي حزمة الإنفاق الضخمة بينما من المتوقع أن تسجل الحكومة الأميركية عجزا أعلى من المتوسط على مدار العقود القادمة، يغذيه جزئيا نقص في الإيرادات ناتج عن التخفيضات الضريبية التي استحدثها الجمهوريون في 2017.

ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تسجل الحكومة الأميركية عجزا في الميزانية قدره 960 مليار دولار في السنة المالية 2019، ومتوسط سنوي للعجز عند 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات المالية من 2020 إلى 2029.