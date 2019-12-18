372 شركة تستثمر في هولندا في 2018

قال جيروين نيلاند - مفوض هيئة الاستثمار الأجنبي الهولندية إن أكثر من 300 شركة قررت الاستثمار أو توسيع أعمالها في هولندا العام الماضي، إذ تضمنت خطط هذه الشركات خلق 10 آلاف وظيفة واستثمار مبلغ 2.8 مليارين يورو في البلاد.

وأضاف في لقاء مع "العربية": "الولايات المتحدة تساهم بنحو 35% من هذه الاستثمارات، كما أن آسيا تساهم بالنسبة نفسها وهناك دول آسيوية مثل اليابان وتايوان وكوريا بدأت الاستثمار في هولندا منذ عقود، أضف إلى ذلك بعض الدول الناشئة مثل الصين والهند والتي استثمرت أيضاً مؤخراً في هولندا، علما أن هذه الدول تعتزم زيادة استثماراتها في البلاد. بقية الاستثمارات تأتي من دول أوروبية وخليجية".

وتابع "المستثمرون من هذا الجزء من العالم مهتمون بالاستثمار في قطاع الطاقة، هناك فرص هائلة في هذا القطاع. دول هذه المنطقة يريدون الاستفادة من هولندا لدخول الأسواق الأوروبية الأخرى والاستثمار فيها، كما أن هولندا تجذب الاستثمارات إليها كونها تمتلك أحدث التقنيات لذا أعتقد أن الشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات و الـ Fintech والـ Cyber securities جميعها ستجد فرص استثمارية واعدة في هولندا".