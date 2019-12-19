السعودية تقرض إثيوبيا 140 مليون دولار

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم، أنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار، لتمويل مشروعات للبنية التحتية والطاقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء، على تويتر، عقب لقاء آبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي، إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

وتعهدت الإمارات في وقت سابق، بعد تولي آبي المنصب بفترة قصيرة، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضخ 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.