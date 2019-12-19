بكين تغازل واشنطن.. وتعفي 6 سلع كيمياوية ونفطية من الرسوم

كشفت الصين عن قائمة جديدة تضم 6 سلع كيمياوية ونفطية أميركية ستُعفى من الرسوم الجمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.



وذكرت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد، اعتباراً من 26 ديسمبر/ كانون الأول دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.

موضوع يهمك قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، نقلا عن قرار صادر عن مجلس الوزراء، إن الصين ستُعفي بعض واردات فول الصويا ولحم... بادرة "إيجابية" من بكين بإلغاء بعض الرسوم..وترمب متفائل اقتصاد

وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أميركية.

وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيمياوية ومنتجين نفطيين مكررين.

ورفعت الصين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير الواردة من الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر كانون الأول الحالي، قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق المرحلة واحد الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية كان مقررا تطبيقها في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلنت الصين أنها ستواصل العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.

وإتمام اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم كان من المتوقع في البداية أن يحدث في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل موعد سريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية قيمتها حوالي 156 مليار دولار في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.