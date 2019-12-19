حساب المواطن: يجب الإفصاح عن أرباح الأسهم

أكد برنامج حساب المواطن في السعودية أنه على المستفيد أن يفصح عن أرباحه من الأسهم.

وذكر البرنامج أن الأرباح التي يتم الحصول عليها يتم إدراجها ضمن الدخل عبر أيقونة "غير ذلك".

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال خلاله: "أرباح الأسهم هل يتم الإفصاح عنها؟".

وقال برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين: "نعم في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال حاسبة الدعم التقديرية".