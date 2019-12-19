منوتشين: اتفاق "التجارة الأولي" بين واشنطن وبكين يبصر النور في يناير

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقهما التجاري المسمى بالمرحلة واحد بداية يناير كانون الثاني، مضيفا أنه تم الانتهاء منه تماما ويخضع فقط "لتنقيح" فني.



وأوضح منوتشين، الذي كان يتحدث على قناة سي.إن.بي.سي، أن اتفاق التجارة تم بالفعل كتابته وترجمته، وأنه لن يكون خاضعا لأي إعادة تفاوض.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قالت، الثلاثاء، إن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات التجارة لكن خطر التصعيد مجددا قائم.

موضوع يهمك قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات... فيتش: توترات التجارة الأميركية الصينية هدأت لكن لم تُحل اقتصاد

ونقلت رويترز عن وكالة فيتش إن التوترات بين واشنطن وبكين، وبخاصة في مجالات مثل التكنولوجيا، ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية بشكل كامل للحرب التجارية.

وقالت وكالة التصنيف إنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6%، في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7%، وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي.

وكان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 30 عاماً عند 6%، في الربع الثالث، إذ أثرت الحرب التجارية الضارية سلبا على إنتاج المصانع.

وهدّأت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي حدة خلافهما التجاري بالإعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.